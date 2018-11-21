اصابة عامل سوري اثر سقوطه من احدى ورش البناء في عنايا

سقط عامل سوري يدعى م. أ.، من الطابق الثاني في احدى الورش قيد الانشاء في ​عنايا​ - جبيل، ما ادى الى اصابته بجروح وكسور في بعض انحاء جسده، نقل على اثرها بواسطة فرع الاسعاف في ​الدفاع المدني​ الى "​مستشفى​ سيدة ماريتيم" في جبيل.

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