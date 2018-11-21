المطران اليمزيان: للحفاظ على الاستقلال علينا تقديم التنازلات المتبادلة

هنأ مطران ​الارمن​ ​الارثوذكس​ المطران ناريك أليميزيان بمناسبة ​عيد الاستقلال​ 75، مشيرا الى أن "الاستقلال قيمة أساسية تضمن وجود وتطور المجتمع والمحافظة عليه تتطلب مسؤولية جماعية ووعي وطني. روى الشعب ال​لبنان​ي عن استقلال الوطن بدمائه، وقدم شهداء على مذبحه وقاوم الجرائم اللاإنسانية واضطهاد كافة الدول التي حاولت اخضاعه واحتلاله . لقد دفع ​الشعب اللبناني​ ثمن استقلاله باهظا وهذا الثمن يجب ان يكون عبرة للاجيال الصاعدة".

ولفت في بيان الى أن "دولة تبلغ من العمر 75 عاما، شهدت صدامات داخلية وخارجية، عاشت الحرب الأهلية وهجمات الأعداء من الخارج، وبالرغم من كل الصفحات السوداء بقيت صامدة وشامخة، لأنها دولة قائمة على مبدأ العيش المشترك والاحترام المتبادل بين طوائفها. واليوم ايضا، يعاني لبنان، من ازمات متعددة، ويحتاج أكثر من أي وقت مضى الى تعاون جميع ابنائه وطوائفه".

ورأى أنه "من اجل الحفاظ على استقلال لبنان علينا تقديم التنازلات المتبادلة والعمل على ورؤية مشتركة، لكي لا نعيش تتكرر الماضي وندخل في حسابات طائفية ضيقة ومصالح آنية، لا احد منا يحب العودة اليها. وفي هذا الاطار، يقف الشعب اللبناني - ​الأرمن​ي منذ الاستقلال الى جانب ​الدولة اللبنانية​ ويدعم كل خطوة عملية تساهم في بنائها. ولقد ساهم الأرمن ​اللبنانيون​ على مدى عقود من الزمن في تنمية ​اقتصاد​ وفن وثقافة البلاد. اليوم كما الأمس اليوم، يضع اللبنانيون الأرمن كل الجهود في بناء وازدهار ودعم لبنان على كافة الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية".

وأضاف: "نتمنى بمناسبة الذكرى ال 75 لاستقلال لبنان، المحافظة على سيادة واستقلال الوطن والتغلب على الصعوبات الاقتصادية وتعزيز اسس الديمقراطية، ليبقى أرز لبنان الخالد شامخا في وجه جميع العقبات، ولتكن هذه الروح القوية في قلب كل واحد منا، من اجل المحافظة على استقلال وطننا".