جميل السيد: بين الإستقلال والإستغلال نقطة على القاف

سأل النائب ​جميل السيد​ عشية ​عيد الاستقلال​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي "ما هو الإستقلال؟ هو بلد تحرر من الأجنبي، بنى زعماؤه دولة ومؤسسات وأعادوا الكرامة لشعبه، طوّروا قوانينه وأرْسوا العدالة والمساواة بين مواطنيه وأحْسَنوا إستثمار خيراته وغلّبوا مصلحته على مصالحهم وغيرها من الأمور، ماذا عَنّا؟ بين الإستقلال والإستغلال نقطة على القاف، اسقطها زعماء البلد وينعاد عليكم".

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