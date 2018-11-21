غسان حاصباني: الاستقلال حرية قرار ومواطنية مسؤولة وسيادة ناجزة 

أكد نائب رئيس ​مجلس الوزراء​ وزير الصحة في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​غسان حاصباني​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالذكرى الـ75 لاستقلال ​لبنان​ أن "الاستقلال حرية قرار ومواطنية مسؤولة وسيادة ناجزة وصونه بدولة المؤسسات والجيش الذي لا شريك له".

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