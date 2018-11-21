الجبير: أوضحنا أن الحكومة وولي العهد غير متورطين إطلاقا بمقتل خاشقجي

لفت وزير الخارجية السعودي ​عادل الجبير​ إلى "أننا أوضحنا أن ​الحكومة السعودية​ وولي العهد السعودية محمد بن سلمان غير متورطين إطلاقا في مقتل الصحفي السعودي ​جمال خاشقجي​"، معتبراً أنه "من الغريب أن أشخاصا كونوا رأيا في القضية منذ اليوم الأول من دون حصولهم على قرائن".

وفي مقابلة لـ"CNBC"، أشار الجبير إلى أن "السعودية أدينت من دون تقديم دلائل و من دون معرفة الوقائع"، لافتاً إلى أن "الرئيس الاميركي دونالد ترامب ووزارة الخارجية وصفا تقرير الاستخبارات الأميركية بأنه غير دقيق"، مؤكداً أن "الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي عهده خط أحمر بالنسبة لكل سعودي".

وأضاف: "أوضحنا أن التحقيقات جارية وأننا سنقدم المسؤولين عن الجريمة للعدالة"، معتبراً أن "ما وقع كان حادثا مؤسفا وجريمة وستتم محاسبة من اقترفوها".