رئيس النواب: الرياضة جسر يعمق ويطور العلاقات بين الدول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

قال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، إن الرياضة تمثل الجسر الذي يصل بين الشعوب ويطور العلاقات بينها، إلى جانب دورها المهم في نشر المحبة والسلام.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، لتكريم أبطال مصر في منافسات الألعاب الأوليمبية 2018 في الأرجنتين، وذلك بحضور وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي.

وأعرب عبد العال عن تهنئته للأبطال الفائزين في الأولمبياد، قائلا: "أتوجه لكم بخالص الشكر والتقدير لرفع راية مصر في المنافسات الأوليمبية التي جرت في الأرجنتين.. نحن في حاجة لكثير من البطولات.. أنتم الشباب الواعي الذي تعتمد عليه مصر في كل المحافل".

وتابع عبد العال: "الرياضة هي الجسر الذي يؤدي إلى تعميق وتطوير العلاقات بين الدول، ولعبت دورا في نشر المحبة والسلام.. كانت هناك علاقات متوترة بين بلدان عديدة وكانت الرياضة هي الجسر الذي كسر الهوة ونشر المحبة والسلام بينها".

وأكد رئيس مجلس النواب: "كان للإنجاز الذي حققتموه دور كبير في تضميد الجروح التي حصلت في روسيا عندما لم يوفق الفريق الوطني لكرة القدم بعد الآمال التي كانت معقودة عليه، ولم يحقق طموحات الشعب المصري".

وأضاف: "ما حققتموه كان بمثابة لمسة استطاعت أن تنسينا ما حدث في كأس العالم.. أهنئكم على هذا الإنجاز الرائع.. ولولا عملكم الدؤوب ما حققتم هذا الإنجاز"، مطالبا الشباب بمزيد من العمل والإنجاز في فترة تتطلب فيها مصر العمل من الجميع.

وقال عبد العال إن ما يحدث في مصر من تنمية يصب في مصلحة الشباب المصري أجمع، مشيرا إلى أن مجلس النواب يعمل من خلال 25 لجنة ليل نهار لإنجاز تشريعات بهدف استكمال مسيرة الاستقرار في البلاد.

وأضاف: "هذا المجلس أضاف لما تقوم به قوات الجيش والشرطة ذراعا تشريعيا للاستقرار في مصر"، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من هذا العمل انصبت على بناء المؤسسات، وتبعها تشريعات اقتصادية وأخرى ذات طابع اجتماعي لتحقيق ذلك الهدف، إلى جانب الكثير من القوانين في مجال الوظيفة العامة مثل الخدمة المدنية.

وأوضح عبدالعال، أن التشريعات الاقتصادية المتعلقة بالإفلاس والاستثمار ساعدت أيضا على جذب الكثير من الاستثمارات، إلى جانب اجتياز كثير من الأمور الصعبة التي واجهتها الدولة.

​