"البحوث الإسلامية": 14 ألف لقاء نفذتها حملة التوعية بقضية الأمن المائي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

قال الدكتور محيي الدين عفيفي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن الحملة التوعوية الموسعة التي نظمها المجمع للتوعية بقضية الأمن المائي، عقدت 14 ألفا و240 لقاءً شارك فيها وعاظ الأزهر الشريف بالانتشار في مختلف مدن وقرى الجمهورية، لتوعية الناس ودعوتهم للحفاظ على المياه وترشيد استهلاكها، وذلك تنفيذا للتوصيات التي أطلقها رئيس الجمهورية خلال منتدى الشباب العالمي في موسمه الثاني بشرم الشيخ.

وأضاف في بيان للمجمع اليوم الأربعاء- أن الحملة استعرضت السلوكيات الخاطئة التي يمارسها بعض الناس في التعامل مع المياه، وكيفية التعامل الأمثل في استخدامها، وإدراك أهميتها في حياتنا وتأثير ذلك على جميع الكائنات الحية وغير ذلك من المجالات الحيوية، بالإضافة إلى توعية جميع أفراد المجتمع بهذه القضية.

وأوضح أن الحملة ركزت على بيان أهمية المياه باعتبارها تمثل قضية استراتيجية أساسية بالنسبة لجميع المصريين، والحاجة إلى التكاتف للحفاظ على الموارد المائية ومواجهة التحديات.​