السيسي يتابع برنامج الإصلاح الاقتصادي مع رئيس الوزراء

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ: اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية. وتابع الرئيس خلال الاجتماع، الأداء المالي للعام الجاري، وتطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي. صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

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