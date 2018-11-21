المجمع المقدس يهنئ البابا تواضروس بعيد جلوسه السادس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - إسلام ضيف:

قدم المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، التهنئة للبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد جلوسه السادس على الكرسي المرقسي للكنيسة الأرثوذكسية.

وأكد المجمع المقدس -في بيان اليوم الأربعاء- أن أعضاءه يقدمون التهنئة للبابا تواضروس الثاني فى عيد جلوس قداسته السادس على كرسي مارمرقس، شاكرين الرب على اختيار السماء لقداسته ليقود الكنيسة فى هذا الزمان، ومقدرين مدى التعب والمجهود الكبير الذي يقوم به قداسة البابا فى جميع مجالات الخدمة المتعددة.

وتابع البيان "لعل الاحتفال بمرور خمسين عامًا على افتتاح كاتدرائية القديس العظيم مارمرقس الكبرى بالعباسية وتدشينها في صورتها الرائعة بيد قداسة البابا تواضروس الثاني ومشاركة أكثر من مائة مطران وأسقف من داخل مصر وخارجها يوم الأحد الماضي لهو أعظم شاهد على هذه الإنجازات الرائعة وعلامة فارقة في تاريخ كنيستنا المعاصر".