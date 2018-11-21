مد فترة حملة "100 مليون صحة" في شمال سيناء 3 أشهر

محمد اسماعيل - القاهرة - شمال سيناء - أشرف سويلم:

أعلنت محافظة شمال سيناء مد الفترة الزمنية لحملة القضاء على فيروس "سي" والكشف على الأمراض غير السارية (المرحلة الثانية) لتصبح 3 أشهر من 1-12-2018 وحتى 28-2-2019.

وأوضحت المحافظة في بيان رسمي نشر على موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، أن ذلك يأتي في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتناح السيسي للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية، وأنه جرى تعديل الفترة الزمنية للحملة في محافظة شمال سيناء خلال المرحلة الثانية لتمتد 3 أشهر.

تستهدف حملة 100 مليون صحة بشمال سيناء 254 ألفًا و397 مواطنًا للكشف عليهم مجانًا بواسطة 80 فريق طبي على مستوى مدن المحافظة.

فيما حددت خريطة عمل المشروع 19 مركزًا صحيًا لاستقبال المواطنين بها في مدينة بئر العبد، و9 مراكز صحية في مدينة العريش، و4 مراكز صحية في مدينة الشيخ زويد، ومركزين صحيَين في مدينة رفح لإجراء الكشوفات الطبية من خلالها على المواطنين.