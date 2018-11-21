سقوط عصابة الـ"توك توك" في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا – محمد المواجدي:

ضبطت وحدة مباحث مركز شرطة ديرمواس جنوبي محافظة المنيا، مساء اليوم الأربعاء، تشكيلًا عصابيًا مكوّنًا من 6 أشخاص تخصصوا في سرقة مركبات الـ"توك توك" من أهالي المنيا وأسيوط.

تلقى اللواء مجدي سالم، مدير أمن المنيا، إخطارًا من مدير إدارة البحث الجنائي بتمكن وحدة مباحث مركز شرطة ديرمواس برئاسة المقدم محمد الدروي من ضبط تشكيل عصابي مكون من 6 أشخاص تخصصوا في سرقة مركبات الـ"توك توك" من أهالي مراكز "أبوقرقاص، وملوي، وديرمواس" في المنيا و"منفلوط، والقوصية" في أسيوط، وبحوزتهم 6 مركبات "توك توك" من متحصلات السرقات، إضافة إلى سلاح أبيض.

تحرر محضر بالواقعة، واعترف المتهمون بارتكاب وقائع السرقات، وأن المضبوطات من متحصلات السرقة، والسلاح الأبيض استُخدم في عمليات السرقة، وأُخطرت النيابة لتباشر التحقيق.