اتحاد العمال يُدشن سلة الشتاء للعاملين في الخرطوم

دشن الاتحاد العام لنقابات عمال السودان، مشروع سلة الشتاء للعاملين بالخرطوم، في مخازن محفظة قوت العاملين القومية بالولاية، وذلك في إطار تخفيف أعباء المعيشة، بحضور ممثلة والي الخرطوم، أمل البيلي، وزيرة التنمية الاجتماعية.

وأشادت الوزيرة خلال تفقدها المشروع بالدور الكبير الذي يلعبه اتحاد عمال ولاية الخرطوم في تخفيف أعباء المعيشة ومعاش الناس، وأشارت إلى المشاريع الإنتاجية التي تم تمويلها عبر مجموعات وتم تدشينها بالساحة الخضراء مؤخراً.

وأفاد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال السودان، يوسف علي عبدالكريم، أن المرتب لا يكفي 25% من تكلفة المعيشة، ولا بد من إيجاد مداخيل إضافية للعامل بتمويل مشاريع تخفف من أعباء المعيشة.

وأكد على تمويل أي مشاريع إنتاجية عبر المجموعات من العمال عبر بنك العمال والمؤسسة العمالية، وأشار إلى أن تحولاً كبيراً في هذا الجانب بزراعة عشرة آلاف فدان وتكمل إلى 50 ألف فدان بالقمح.

وتابع “نسعى إلى استجلاب مطاحن وأفران للخبز تعمل وتوزع للعمال بأسعار مخفضة”، مؤكداً على هدف الاتحاد تمكين العامل من السلعة الأساسية وليس الربح.

من جانبه أكد رئيس اتحاد عمال الولاية، هاشم التوم، على تقديم عدد من المشاريع التي تصب في مصلحة العاملين، وأشار إلى مشروع سلة العامل بتجويد مواد السلة وزيادة حزمة المشروع من واحد إلى أربعة في العام بأقساط مريحة.

وشدد بحسب الشروق – على معالجة صرف مرتب العامل في أول الشهر، وذلك بتوفير السيولة عبر الصرافات الآلية، شارحاً أن بعض العمال لم يتمكنوا من صرف مرتباتهم حتى منتصف الشهر، وطالب بزيادة الأجور في الميزانية القادمة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)