لجنة المسابقات تنقل مباريات حي الوادي للخرطوم

عقدت لجنة مسابقات الاتحاد السوداني لكرة القدم إجتماع طارئ عند الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس الفاتح أحمد باني نائب رئيس مجلس الإدارة – رئيس لجنة المسابقات – وأصدرت العديد من القرارات التي جاءت على النحو التالي:
إقامة مباراة حي الوادي نيالا والاهلي الخرطوم في استاد ربك يوم 24 نوفمبر 2018م ..
2- إقامة مباراة الهلال الخرطوم والاهلي شندي يوم واحد ديسمبر 2018م..
3- إعتماد ملعب مباريات الموردة الخرطوم حسب خيارهم في (دار الرياضه) ام درمان، وتلعب المباريات ليلاً، عدا مباراة المورده والمريخ باستاد الخرطوم..
4- برمجة مباريات الدوري العام يوم (25) نوفمبر،
وسوف يتم استبعاد اي اتحاد لم يسمى البطل ويرفق معه روليت مسابقته بختام الموسم الماضي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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