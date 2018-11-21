رفع رأسمال بنك الأسرة إلي 750 مليون جنيه

أعلنت وزیرة الضمان والتنمیة الاجتماعیة م. وداد یعقوب، رفع رأس مال بنك الأسرة إلی 750 ملیون جنیه بدلاً من 250 مليوناً، وفتح الاکتتاب العام للمساهمین بناءً علی توصیة مجلس الإدارة، ووعدت الوزيرة بزیادة ودعم کل مؤسسات التمویل الأصغر.

وترأست الوزيرة اجتماع الجمعیة العمومیة لبنك الأسرة، وکشفت عن استفادة أکثر من 350 ألفاً من التمویل الأصغر عبر مسیرة البنك منذ تأسیسه، مشيرة إلى استفادة 52 ألف أسرة من التمویل الأصغر خلال هذا العام، بعد أن بلغت أفرع البنك 42 فرعاً بكل ولایات السودان.

ووصفت التمویل الأصغر بقاطرة التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة بالبلاد، وأشادت بصغار المنتجین والذین یشكلون 80 بالمئة من حجم السكان بالبلاد.

من جانبها، دعت رئيس مجلس الإدارة د. رجاء حسن خلیفة، إلى ضرورة تبني حملة للمساهمین کافة لزیادة رأس المال لتقویة وفعالیة المرکز المالي للمصرف.

وفي ذات الإطار، امتدحت مديرة بنك الأسرة آمال قاسم، بحسب الشروق – کل الجهود التي بذلت والنتائج الإیجابیة التي تحققت والتي توجت بالعدید من الجوائز العالمیة والإقلیمیة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)