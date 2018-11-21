الزراعة تسعى لإعتماد خارطة المراعي والغابات بالولاية

كشف وزير الزراعة والثروة الحيوانية والري بولاية الخرطوم الطاهر الطيب محمد أحمد عن سعي الوزارة لإعتماد خارطة المراعي والغابات بالولاية وإيقاف التعديات على الموارد الطبيعية وتعميرها وصيانتها باعتبارها تسهم في توفير 70% من احتياجات الثروة الحيوانية، مشيراً إلى أن خطة الوزارة تهدف إلى زيادة مساحة الغابات لتصل الى 25% من مساحة الولاية.

وثمن الوزير لدى لقائه يوم الأربعاء قطاع الشؤون الزراعية بالوزارة بحضور المهندس منصور فتح الرحمن منصور مدير عام الوزارة، ثمن مجهودات القطاع في إنفاذ خطة الموسم الشتوي وتوفير مياة الري داعيا إلى تكثيف العمل الميداني وتفعيل برامج وقاية النباتات ومكافحة الآفات والاهتمام برفع كفاءة المنتجين لتحقيق الاستخدام الآمن للأسمدة والمبيدات مشيرا إلى ضرورة تحديد احتياجات الولاية من المنتجات الزراعية ومعرفة حجم الفجوة في كل منتج موجها بتشجيع برامج الزراعة التعاقدية لتوفير احتياجات الصادر من الخضر والفاكهة مؤكدا اكتمال تأهيل عدد من مراكز الصادر لمقابلة الطلب العالمي على المنتجات الزراعية.

من جانبه أكد د. أبو بكر هارون رئيس القطاع بحسب سونا – أحكام التنسيق بين القطاع والجهات ذات الصلة لترقية وتطوير القطاع الزراعي ورفع الكفاءة الإنتاجية للأراضي الزراعية مشيرا إلى سعي الوزارة لتوطين زراعة الموز والتوسع في الإنتاج البستاني ودعم ورعاية الزراعة العضوية لضمان إنتاج صحي وآمن.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)