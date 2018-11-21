نتنياهو لوزراء حكومته: كُفّوا عن التهديد بقتل السنوار

الخليج 365 | فريق التحرير

أفادت الاذاعة العبرية العامة، أنّ رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، طلب من وزرائه اليوم الأربعاء، بالكف عن إطلاق التهديدات بإنهاء حياة زعيم حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار.

وقالت الإذاعة إن نتيناهو توجّه لوزرائه في مؤتمر نظّمته صحيفة "جيروساليم بوست" الإسرائيلية، بالقول: "توقّفوا عن هذا الكلام، والتزموا بالحدّ الذي تم تحديده في المجلس الوزاري المصغّر للشؤون الأمنية والخارجية/ الكابينت".

يشار الى أن "الكابينت"، طالب الوزراء الإسرائيليين بعدم الحديث عن الشؤون الأمنية أيًا كانت، في أعقاب الجولة الأخيرة من التصعيد.

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