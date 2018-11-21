حماس إلى القاهرة مرّة أخرى

الخليج 365 | فريق التحرير

للمرّة الأولى منذ ثلاثة أشهر، غادر وفد من حركة حماس قطاع غزة اليوم الأربعاء، متوجّهًا إلى العاصمة المصرية القاهرة، لاستكمال مشاورات المصالحة والتهدئة.

آخر زيارة لوفد من حماس إلى مصر، كانت في أب/أغسطس الماضي، تبعها زيارات الوفد الأمني المصري لغزة

وقالت مصادر محليّة إنّ الوفد الذي يرأسه عضو المكتب السياسي للحركة، خليل الحيّة، سينضمّ إلى وفد الحركة من خارج فلسطين، والذي يترأسّه نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، صالح العاروري.

وبحسب المصادر، فإن وفد حماس سيبحث في القاهرة تطورات الأوضاع في قطاع غزة وملف تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار مع الاحتلال، إلى جانب ملف المصالحة.

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وغرّد عضو المكتب السياسي لحماس، حسام بدران عبر تويتر، بقوله: "نتوجه للقاهرة من جديد ضمن وفد حركة حماس تلبية لدعوة مصرية لمواصلة الحوار والبحث في كافة الملفات ذات الاهتمام المشترك".

وفي سياق آخر، غادر وفد ثان يضم أعضاء في كتلة حماس البرلمانية، قطاع غزة، عبر معبر رفح.

ويضم الوفد إلى جانب محمود الزهار، مروان أبو راس ومشير المصري ومحمد فرج الغول، ومن المقرر أن يُجري جولة خارجية تشمل عددًا من الدول العربية والإسلامية، بهدف "تحشيد الدعم للقضية الفلسطينية وإبراز معاناة الشعب الفلسطيني".

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