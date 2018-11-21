الفيزياء والقانون.. ماذا درس قادة العالم؟

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - "التعليم هو أقوى سلاح من الممكن استخدامه لتغيير العالم"، أحد مقولات الزعيم الجنوب إفريقي نيلسون مانديلا، ووسط محاولات قادة العالم لتغييره، بحثنا عن تخصص دراسة كل منهم.

عندما يتعلق الأمر بالوظيفة الشاقة للغاية في إدارة البلاد، يمكن للتعليم أن يساعد في إنشاء قائد للنجاح، وحظى الغالبية العظمى من قادة العالم بالفرصة للحصول على تعليم جامعي، فنحو 83% منهم التحق بالجامعة، ولكن مجالات دراستهم تختلف اختلافا كبيرا، وكان الاقتصاد والعلوم السياسية على رأس أكثر التخصصات دراسة بين قادة العالم بنحو 41 قائدا، فيما درس 35 منهم القانون، ودرس 20 آخرين العلوم العسكرية، والتحق 16 من قادة العالم بالجامعة لدراسة الآداب والعلوم الإنسانية، ودرس 14 منهم الهندسة، والآن قائمة بعدد من قادة العالم وبما درسوه في المرحلة الجامعية:

أمريكا الشمالية دونالد ترامب: يحمل الرئيس الأغنى في تاريخ الولايات المتحدة، درجة البكالوريوس في الاقتصاد من كلية وارتون للأعمال بجامعة بنسلفانيا، المصنفة رقم 19 على مستوى العالم. جاستين ترودو: رئيس الوزراء الكندي حاصل على درجتين جامعيتين، إحداها درجة البكالوريوس في الآداب من جامعة ماكجيل، والأخرى بكالوريوس

أمريكا الشمالية دونالد ترامب: يحمل الرئيس الأغنى في تاريخ الولايات المتحدة، درجة البكالوريوس في الاقتصاد من كلية وارتون للأعمال بجامعة بنسلفانيا، المصنفة رقم 19 على مستوى العالم. جاستين ترودو: رئيس الوزراء الكندي حاصل على درجتين جامعيتين، إحداها درجة البكالوريوس في الآداب من جامعة ماكجيل، والأخرى بكالوريوس في التعليم من جامعة كولومبيا البريطانية. إنريكي بينيا نييتو: يحمل الرئيس المكسيك شهادة في القانون من جامعة "بان أمريكان"، وماجستير في إدارة الأعمال من معهد مونتيري للتكنولوجيا. أوروبا أوروبا أنجيلا ميركل: تتمتع المستشارة الألمانية بخلفية تعليمية قوية، حيث درست ميركل الفيزياء من عام 1973 إلى عام 1978 في جامعة كارل ماركس في "لايبزيج"، كما حصلت على درجة الدكتوراه في كيمياء الكم في عام 1986، ومعروف عنها إجادة اللغة الروسية والرياضيات. بعد خطاب القدس.. الصحة العقلية لترامب محل تساؤل إيمانويل ماكرون: درس الرئيس الفرنسي الفلسفة في جامعة "غرب باريس نانتير لاديفونس"، المعروفة باسم "باريس 10"، كما حصل ماكرون على درجة الماجستير في الشؤون العامة في معهد باريس للدراسات السياسية. ستيفان لوفن: اتخذ رئيس الوزراء السويدي مسارًا غير تقليدي إلى الحكومة، فلم يكمل دراسة العمل الاجتماعي في جامعة "أوميو"، وبعد الانتهاء من الخدمة العسكرية في سلاح الجو السويدي، أصبح لوفن عامل لحام وبعد ذلك عضوا في نقابة عمالية، وفي نهاية المطاف، أصبح لوفن أول رئيس لنقابة مهنية تشكلت حديثا تمثل أكثر من 300 ألف عامل. آسيا آسيا فلاديمير بوتين: قبل انضمامه إلى الاستخبارات السوفيتية في عام 1975، درس بوتين القانون في جامعة "لينينجراد" الحكومية، المعروفة الآن باسم جامعة "سانت بطرسبورج" الحكومية. شي جين بينج: درس "شي" الهندسة الكيميائية في جامعة "تسينج هوا" المرموقة ببكين، وخلال هذا الوقت، كانت الصين تمر بفترة الثورة الثقافية، حيث تم إجباره خلالها للعمل في المزرعة أثناء الدراسة، ودراسة الأفكار الماركسية واللينينية، وأفكار ماو تسي دونج. بعد «بافاريا».. كارثة انتخابية أخرى في انتظار ميركل أفريقيا أفريقيا جون ماجوفولي: رئيس تنزانيا لديه خلفية تعليمية واسعة، حيث حصل على درجة الماجستير والدكتوراه في الكيمياء من جامعة دار السلام. أوهورو كينياتا: درس الرئيس الكيني الاقتصاد والعلوم السياسية والإدارة الحكومية في كلية أمهرست في ولاية ماساتشوستس الأمريكية. أمريكا الجنوبية أمريكا الجنوبية ميشال تامر: درس الرئيس البرازيلي القانون في كلية الحقوق في جامعة ساو باولو، وبعد ذلك أكمل شهادة الدكتوراه في القانون العام في الجامعة البابوية الكاثوليكية في ساو باولو. ماوريسيو ماكري: قبل أن يصبح محللاً في شركة "سيديكو أمريكانا" للإنشاءات، حصل رئيس الأرجنتين على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من الجامعة البابوية الكاثوليكية في الأرجنتين، كما التحق بكلية "كولومبيا" للاقتصاد، وكلية "وارتون" بجامعة بنسلفانيا وجامعة "ديل سيما" في بوينس آيرس. البيت الأبيض يدعو الرئيس الروسي لزيارة واشنطن أوقيانوسيا أوقيانوسيا سكوت موريسون: حصل رئيس الوزراء الأسترالي على درجة البكالوريوس في الجغرافيا الاقتصادية التطبيقية في جامعة "نيو ساوث ويلز"، ثم فكر في دراسة اللاهوت في كلية "ريجنت" في كندا، لكنه تراجع عن ذلك بسبب رفض والده. إنال سوبواجا: رئيس وزراء دولة "توفالو" الصغيرة هو واحد من العديد من قادة العالم المتعلمين في المملكة المتحدة، حصل سوبواجا على شهادة في الدراسات الدبلوماسية من جامعة أكسفورد، وشهادة الماجستير من جامعة ساسكس.

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