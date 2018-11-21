انت الان تتابع الأمن يكشف حقيقة العثور على قنبلة بميدان الجيزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد عبدالجليل ٢١ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٢:٤٥ م

شرطة- أرشيفية

نفى مصدر أمنى ما تداولته بعض المواقع الإخبارية، اليوم الأربعاء، بشأن العثور على قنبلة بميدان الجيزة، وأكد المصدر الأمنى، أن حقيقة الواقعة تتمثل فى تلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بالعثور على حقيبة يد بها (لاب توب) بجوار إحدى محطات تموين السيارات بالمنطقة، مشيرا إلى أن قوات الحماية المدنية انتقلت على الفور إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين سلبية البلاغ، وأن الحقيبة تحتوى على أوراق وفواتير تخص أحد المواطنين (تم تحديده) ويرجح أن يكون قد تركها سهوًا بمحل العثور عليها، وجار استدعاؤه، بينما تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كانت بعض المواقع الإلكترونية، قد نشرت اليوم الأربعاء، أخبارا عن ورود بلاغ لقوات الأمن بالعثور على قنبلة بجوار محطة وقود، وبناء عليه انتقلت قوات الأمن إلى موقع البلاغ، وتبين بعد فحص الجسم المشتبه به، كذب البلاغ. عمليات وضع أجسام غريبة في مواقع مختلفة بهدف إرباك الأمن وترويع المواطنين آخذة في التزايد،