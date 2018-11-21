الان تتابع المبعوث الأمريكي للشأن السوري: الأسد أخطر على سوريا من أي أحد والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365- متابعات
أكد المبعوث الأمريكي للشأن السوري، جيمس جيفري، أن الرئيس السوري بشار الأسد أخطر على بلاده من أي أحد، مشيرًا إلى أن موسكو ودمشق دمرتا سوريا لمحاربة المعارضين للأسد.
وقال في تصريحات، اليوم الأربعاء، نقلتها “سكاي نيوز”، إن واشنطن تريد أن تكون سوريا بسلام مع نفسها ومع جيرانها.
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