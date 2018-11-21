"مستقبل وطن" يحتفل بذكرى المولد النبوي بالقاهرة

نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة القاهرة، احتفالية بمناسبة المولد النبوي الشريف، بأمانات "الجمالية، الضاهر، ميدان السكاكيني، الزيتون بحديقة بن سندر"، تضمنت توزيع كميات من حلوي المولد النبوي ووجبات جاهزة علي الأهالي، كما تم تكريم عدد من الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويأتي ذلك ضمن عدد من الفعاليات والخدمات التي تهم المواطنين خاصة البسيط والأكثر احتياجًا، على مستوى محافظات مصر.