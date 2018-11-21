"مستقبل وطن" يُشارك في إنهاء خصومة بين عائلتين بالأزبكية

شارك حزب مستقبل وطن بمحافظة القاهرة، في عقد جلسة صُلح لإنهاء الخلاف القائم بين عائلتي "بطاح، عبده" بمنطقة الأزبكية بإحدى القاعات المجاورة لسينما ريفولي. ويأتي ذلك ضمن عدد من الفعاليات والخدمات التي تهم المواطنين خاصة البسيط والأكثر احتياجًا، على مستوى محافظات مصر.

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