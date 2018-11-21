"مستقبل وطن" يوزع 500 بطانية ويهدي رحلات عمرة لـ 5 أمهات مثاليات بالشروق

ينظم حزب مستقبل وطن بمحافظة القاهرة، اليوم الأربعاء، احتفالية بمناسبة المولد النبوي الشريف بمدينة الشروق، يتم خلالها توزيع عدد 500 بطانية وعدد 500 علبة حلوي المولد النبوي، وكذا 1000 كيلو لحوم، وإهداء عدد 5 من الأمهات المثاليات رحلات عمره مجانية.
يأتي ذلك ضمن عدد من الفعاليات والخدمات التي تهم المواطنين خاصة البسيط والأكثر احتياجًا، على مستوى محافظات مصر.
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