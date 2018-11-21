"مستقبل وطن" يتبرع بـ 8 "طفطف" لخدمة أهالي الشروق

يستعد حزب مستقبل وطن بمحافظة القاهرة، اليوم الأربعاء، لتسليم عدد 8 طفطف لتسليم جهاز مدينة الشروق، لاستخدامهم في التنقلات الداخلية لأهالي المدينة

ويأتي ذلك ضمن عدد من الفعاليات والخدمات التي تهم المواطنين خاصة البسيط والأكثر احتياجًا، على مستوى محافظات مصر.