"مستقبل وطن" يُنظم ندوة عن أهمية المشاركة السياسية للمرأة بحلوان

تعتزم أمانة المرأة بحزب مستقبل بمحافظة القاهرة، لتنظيم ندوة بقاعة نادي حلوان الرياضي حول أهمية المشاركة السياسية للمرأة. ويأتي ذلك ضمن عدد من الفعاليات والخدمات التي تهم المواطنين خاصة البسيط والأكثر احتياجًا، على مستوى محافظات مصر.

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