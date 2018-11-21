شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "شباب النواب": الشباب تمكنوا من تحقيق الإنجازات تحت رعاية الرئيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب النائب أشرف رشاد، 3 رسائل هامة إلى أبطال مصر الفائزين فى منافسات الألعاب الأولمبية 2018 فى الأرجنتين، فى مقدمتها التأكيد أن الشباب تمكنوا من تحقيق الأنجازات تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى وصفه بـ"العصر الذهبي"، قائلاً: " ما يحدث اليوم هو مجرد رد الجميل لكم بعدما رفعتهم اسم مصر فى كافة المحافل".

جاء ذلك خلال الحفل الذى نظمته لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، عصر اليوم الأربعاء، لتكريم أبطال مصر فى الأوليمبياد، في حضور رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، والمستشار أحمد سعد الأمين العام للبرلمان، وعبد العزيز غنيم، رئيس بعثة مصر التى شاركت في أوليمبياد الشباب التي أقيمت في الأرجنتين 2018.

وأشار رشاد، فى كلمته إلى دعم رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال للشباب دائما، لتحقيق مزيد من العطاء، مشيراً إلى أهمية دعم القيادات الشبابية نحو تحقيق المزيد من الإنجازات.

وأكد النائب أشرف رشاد، حرص اللجنة التعاون الدائم مع وزارة الشباب والرياضة لحل كافة المشاكل المتعلقة بالشباب وتذليل كافة العقبات التى تواجههم، مرحباً بأبطال مصر فى الأوليمبياد داخل قاعة الشورى– سابقاً، والتى شهدت الأحداث العريقة.