شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان يكرم أبطال مصر الفائزين فى منافسات الألعاب الأولمبية 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال اليوم، الأربعاء، أبطال مصر الفائزين فى منافسات الألعاب الأولمبية 2018 فى الأرجنتين.

جاء ذلك خلال الحفل الذى نظمته لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، عصر اليوم، الأربعاء، لتكريم أبطال مصر فى الأولمبياد، فى حضور رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، و المستشار أحمد سعد الأمين العام للبرلمان، وعبد العزيز غنيم، رئيس بعثة مصر التى شاركت فى أولمبياد الشباب التى أقيمت فى الأرجنتين 2018.

وسلم عبد العال خلال الاحتفالية شهادات التقدير والميداليات إلى الأبطال المتفوقين، موجها التهنئة لهم على فوزهم فى المنافسات الأولمبية.



من جانبه، قال وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، أن الوزارة تعمل جنياً إلى جنب اللجنة البرلمانية المختصة بشئون الشباب والرياضة بمجلس النواب، والتى يرأسها النائب أشرف رشاد، من أجل الوطن والرياضة والمستقبل الأفضل للشباب، مضيفا: "أشعر بمزيد من الاعتزاز فى تواجدنا فى هذا الصرح العتيق بدعوة كريمة من النائب أشرف رشاد رئيس لجنة الشباب والرياضة".

ووجه وزير الشباب والرياضة، الشكر إلى رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، على وقته وعطاءه، بالإضافة إلى رئيس البعثة الأولمبية وأبطالنا فى الأولمبياد، بالإضافة إلى أعضاء لجنة الشباب والرياضة على دعمهم الدائم للحكومة المصرية لتحقيق مستقبل أفضل، قائلا: "نلتقى دائما فى التكريم، فالتكريم يعنى أن مصر دائما فى خير.. لقاءنا القريب فى عام 2020 لنأتى ونهنأ أنفسنا بالنتائج الكبيرة التى حققها بعثتنا المصرية".