شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة ماريان عازر من البرلمان الدولى للتسامح: سعداء بلقاء أبناء وبنات الأم تريزا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القت الدكتورة ماريان أمير عازر عضو مجلس النواب و رئيس لجنة الشباب والمرأة بالبرلمان الدولى للتسامح والسلام، كلمة في حفل ختام الدورة الثانية للبرلمان الدولي للتسامح و السلام بألبانيا ، قائلة نحن سعداء بلقاء أبناء و بنات الأم تريزا الألبانية الأصل ونحمل رسائل السلام وأعماله إلى العالم كله.
وأضافت عازر بحسب بيان صادر عنها ، أنها وجهت فى حديثها ، إلى أن مصر و البانيا بينهم علاقات تاريخية ، حيث أن محمد علي وهو الباني الأصل قدم إلى مصر و اسس الدولة الحديثة كما ان بنات الام تيريزا الالبانية الاصل يخدمون الفقراء و المعدمين في مصر.
وقدمت النائبة ماريان عازر الشكر إلى أحمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح و السلام وكذلك رئيس البرلمان المالطي ورئيس البرلمان الدولي للتسامح و السلام علي استضافته للدورة للثانية للبرلمان الدولى للتسامح في ألبانيا.
شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة ماريان عازر من البرلمان الدولى للتسامح: سعداء بلقاء أبناء وبنات الأم تريزا على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .