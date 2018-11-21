شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة ماريان عازر من البرلمان الدولى للتسامح: سعداء بلقاء أبناء وبنات الأم تريزا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القت الدكتورة ماريان أمير عازر عضو مجلس النواب و رئيس لجنة الشباب والمرأة بالبرلمان الدولى للتسامح والسلام، كلمة في حفل ختام الدورة الثانية للبرلمان الدولي للتسامح و السلام بألبانيا ، قائلة نحن سعداء بلقاء أبناء و بنات الأم تريزا الألبانية الأصل ونحمل رسائل السلام وأعماله إلى العالم كله.

وأضافت عازر بحسب بيان صادر عنها ، أنها وجهت فى حديثها ، إلى أن مصر و البانيا بينهم علاقات تاريخية ، حيث أن محمد علي وهو الباني الأصل قدم إلى مصر و اسس الدولة الحديثة كما ان بنات الام تيريزا الالبانية الاصل يخدمون الفقراء و المعدمين في مصر.

وقدمت النائبة ماريان عازر الشكر إلى أحمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح و السلام وكذلك رئيس البرلمان المالطي ورئيس البرلمان الدولي للتسامح و السلام علي استضافته للدورة للثانية للبرلمان الدولى للتسامح في ألبانيا.