شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكري يتوجه إلى بلغاريا لتعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر مطار القاهرة الدولى اليوم الأربعاء، سامح شكرى وزير الخارجية، متجها إلى العاصمة البلغارية صوفيا فى زيـارة هناك، تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وإجراء مــشــاورات حــول عــدد مـن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وذلك على ضوء الأهمية التى توليها مصر لتوطيد العلاقات مع شركائها فى شـرق أوروبــــا.

وقال المستشار أحـمـد حـافـظ المـتـحـدث الـرسـمـى بـاسـم وزارة الخارجية، إن زيارة شكرى تأتى لاستثمار الزخم الـذى توّلد فى أعقاب الزيارة الناجحة، الـتـى قــام بها رئـيـس الــــوزراء البلغارى "بويكو يوريسوف" للقاهرة أكتوبر الماضى، والتى شهدت الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة برئاسة وزيرّى خارجية البلدين.

وأوضح حافظ، أنه من المقرر أن يلتقى الوزير شكرى خلال الزيارة بكل من الرئيس البلغارى، ورئيس الوزراء، ووزيرة الخارجية.