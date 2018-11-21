الراعي يتسلم في الفاتيكان أعمال دعوى تطويب البطريرك الحويك

يتسلم ​البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي​ في هذه الأثناء، في ​الفاتيكان​، أعمال دعوى تطويب البطريرك مار ​الياس الحويك​ من مقرر الدعوى الأب فنشنسو كريسكولو في مجمع دعاوى القديسين في الفاتيكان، في حضور رئيس المجمع الكاردينال جيوفاني أنجيلو بيتشو. وقد تناولت حياة البطريرك الحويك وفضائله وشهرة قداسته، تمهيدا لاعلانه مكرما. أي انه عاش ببطولة الفضائل الإلهية والإنسانية والأخلاقية، وبهذا الإعلان ينتهي رأي الكنيسة في انتظار معجزة لإعلان التطويب.

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