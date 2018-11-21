طعمه: لبناء وطن يفتخر به أولادنا بعدما باتوا يفتشون عن وطن بديل

تمنى عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب ​نعمه طعمه​ أن "تكون الذكرى الـ 75 للاستقلال، منطلقا نحو التلاقي والتواصل والتوافق بين جميع مكونات المجتمع ال​لبنان​ي، بعيدا عن منطق الخلافات والانقسامات والمساجلات"، لافتا الى أن "لبنان يجتاز مرحلة هي الأخطر في تاريخه المعاصر على الأصعدة الاقتصادية والمالية والاجتماعية والمعيشية، والمواطن كفر ببلده ومسؤوليه، وآن للجميع أن يتعظ من تجارب الماضي الأليم والشروع في بناء وطن تسوده العدالة والمساواة بعيدا عن ​سياسة​ المنفعة والهدر و​الفساد​ وتقاسم الحصص، فلبنان اليوم على شفير الهاوية ولكن في حال صفت النوايا قادرون على النهوض به لأن اللبنانيين مبدعين خلاقين".

وأمل طعمة أن "يكون الاستقلال الحقيقي في بناء وطن يفتخر به أولادنا وأبناؤنا بعدما باتوا يفتشون عن وطن بديل في ظل هجرة مستشرية وقلق على المصير ينتاب جميع ​الشباب​ واللبنانيين بشكل عام".