الخطيب بذكرى الاستقلال: سنبقى في طليعة المدافعين عن استقلال وطننا وحريته وسيادته

مثّل وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ​طارق الخطيب​ كل من ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ ورئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ ورئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​ في احتفال الاستقلال في بلدة ​بشامون​ بحضور وزير المهجرين في حكومة تصريف الاعمال ​طلال ارسلان​ وحشد من الفاعليات و​طلاب المدارس​.

وفي السابق نفسه، هنأ الخطيب في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي ال​لبنان​يين بالذكرى الـ75 لاستقلال لبنان، قائلا: "في اليوبيل الـ75 لاستقلال لبنان تحية لرئيس الدولة ورمز وحدة الوطن الرئيس عون الساهر على احترام ​الدستور​ والحفاظ على استقلال لبنان وسلامة اراضيه وفي هذا اليوبيل ننحني اجلالاً امام تضحيات ​الجيش اللبناني​ ولاسيما بعد معركته الاخيرة في الجرود التي أنقذت الوطن من شرّ ​الارهاب​ وثبّتت الاستقرار في الداخل".

ولفت إلى أنه "في هذا العيد نعاهد كتيار وطني حر البقاء في طليعة المدافعين عن كرامة الوطن وحريته وسيادته ، مستذكرين كل المناضلين الشرفاء الذين تحدّوا الاخطار وكانوا حرّاساً للاستقلال".