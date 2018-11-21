الخطيب بذكرى الاستقلال: سنبقى في طليعة المدافعين عن استقلال وطننا وحريته وسيادته

مثّل وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال طارق الخطيب كل من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في احتفال الاستقلال في بلدة بشامون بحضور وزير المهجرين في حكومة تصريف الاعمال طلال ارسلان وحشد من الفاعليات وطلاب المدارس.
وفي السابق نفسه، هنأ الخطيب في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي اللبنانيين بالذكرى الـ75 لاستقلال لبنان، قائلا: "في اليوبيل الـ75 لاستقلال لبنان تحية لرئيس الدولة ورمز وحدة الوطن الرئيس عون الساهر على احترام الدستور والحفاظ على استقلال لبنان وسلامة اراضيه وفي هذا اليوبيل ننحني اجلالاً امام تضحيات الجيش اللبناني ولاسيما بعد معركته الاخيرة في الجرود التي أنقذت الوطن من شرّ الارهاب وثبّتت الاستقرار في الداخل".
ولفت إلى أنه "في هذا العيد نعاهد كتيار وطني حر البقاء في طليعة المدافعين عن كرامة الوطن وحريته وسيادته ، مستذكرين كل المناضلين الشرفاء الذين تحدّوا الاخطار وكانوا حرّاساً للاستقلال".
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