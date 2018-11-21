أنيس نصار: كل شخص سقط على ارض لبنان ودفاعا عن لبنان هو شهيد

أكد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب أنيس نصار ان "كل شخص سقط على ارض لبنان ودفاعا عن لبنان هو شهيد في حال كان استشهاده من أجل القضية اللبنانية وليس من أجل أي قضية أخرى"، مشيراً إلى "انني أؤكد احترامي لكل الشهداء الذين سقوا هذه الأرض بدمائهم للحفاظ عليها".
وزفي بيان له، هنأ نصار جميع اللبنانيين بـ"عيد الإستقلال وأعاهدم البقاء على العهد وصولا الى تحقيق الاستقلال الناجز والسيادة الكاملة والدولة القوية والنظيفة والشفافة.".
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