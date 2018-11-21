مدرسة مار شربل في درعون تحتفل بالاستقلال بحضور ممثل قائد الجيش

احتفلت مدرسة مار شربل ب​درعون​- حريصا بعيد الاستقلال بحضور العقيد نديم غانم ممثلا قائد ​الجيش​، مدير عام مدارس الرهبنة اللبنانية المرونية الاب جوزيف سليمان، رئيس بلدية درعون الاستاذ نزار شمالي وشارك في الاحتفال عدد من التلامذة.

وخلال الاحتفال تمّ زرع أرزة تخليداً لذكرى شهداء الاستقلال بعدها رفع العلم اللبناني على وقع موسيقى الجيش اللبناني، ومن ثم توج الجميع الى المسرح حيث قدم تلامذة المدرسة عروضا مسرحية من وحي المناسبة.

وكانت كلمة لرئيس المدرسة الاب ايلي قرقماز أكد فيها أنه "رغم ضيق رقعت البلد وطاقته البشرية وبنيته الاجتماعية والسياسية الا انه يبقى ذرة الشرقين ومالى القطبين ويشكّل رمزا للديمقراطية والحريات المصونة".

وشدد الاب قرقماز على "َضرورة التمسك بالوحدة الوطنية والتعايش بين مختلف الطوائف"، لافتا الى أنه "يجب "رفض المساس بحريتنا واي انتقاص من ثروتنا الثقافية ومن انفتاحنا على الحضارة العالمية".

وفي الختام تم تقديم درع من مدرسة مار شربل التابعة للرهبانية اللبنانية المراونية لممثل قائد الجيش.

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