مدير مرفأ طرابلس: شركة صينية عملاقة ستفتتح خط بحري اسبوعي مباشر بدأ من الشهر المقبل

بحث مدير ​مرفأ طرابلس​ احمد تامر مع المدير العام لشركة Cosco في ​لبنان​ مروان يمن احدى اهم الشركات البحرية ​الصين​ية لنقل الحاويات في العالم امكانية افتتاح خط بحري بين الصين والمرفأ ، وتم الاتفاق على قيام الشركة الصينية العملاقة بافتتاح خط بحري اسبوعي مباشر ابتداء من 24 كانون الاول القادم، حيث ستنقل الشركة كل اسبوع وبشكل منتظم ​الصادرات​ الصينية الى المرفأ.

واشار تامر الى ان "خطوة شركة Cosco اتت بعد الخطوة التي قامت بها شركة Cmacgm الفرنسية التي ستفتتح ايضاً خط اسبوعي سريع منتظم بين المرفأ والصين"، لافتاً الى ان "ذلك جاء نتيجة ما وصل اليه مرفأ طرابلس وشركة غلف تاينر المسؤولة عن تشغيل رصيف الحاويات في المرفأ من تطور وتميز في الاسعار والخدمات الاستثنائية والسريغة والمتطورة على كافة الصعد".

وأعلن انه "ابتداء من الربع الأول من العام 2019 سيباشر المرفأ بتنفيذ المشاريع الممولة من قرض ​البنك الاسلامي​ التي ستحول المرفأ الدولي الى مرفأ لوجستي الكتروني ذكي لا يضاهيه اي مرفا على الحوض الشرقي للبحر المتوسط، مشيراً الى ان كل ذلك جاء بناء لتوجيهات رئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​ ووزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال ​يوسف فنيانوس​".