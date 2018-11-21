النشرة: انهيار سقف مبنى قيد الانشاء في بقسطا وسقوط 4 جرحى

أفاد مراسل ​النشرة​ في صيدا عن ​انهيار سقف​ مبنى قيد الانشاء في منطقة افراز العراقي في ​بلدة بقسطا​ شمال شرق مدينة صيدا، مما ادى الى سقوط اربعة جرحى، وافادت مصادر النشرة ان هذا المبنى هو نفسه الذي انهار منذ عام ونصف عندما كان قيد الانشاء. وعلى الفور حضر رئيس بلدية بقسطا ابراهيم مزهر الى المكان وابلغ القوى الأمنية التي حضرت وفتحت تحقيقا بالحادث.

وحضر الى المكان عناصر الصليب الأحمر اللبناني والجمعية الطبية الإسلامية لنقل الجرحى الى المستشفيات.

اشارة الى ان المبنى يملكه (محمود. ع) وهو نفسه المهندس المشرف على البناء.