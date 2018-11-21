القوات السورية عثرت على أسلحة وأجهزة اتصال بث فضائي أميركية في ريف دمشق

كشفت "الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا" أنّ "الجهات المختصة عثرت خلال عمليات تمشيط في ​ريف دمشق​ الجنوبي الغربي، على أسلحة وأجهزة اتصال بثّ فضائي أميركية الصنع وأدوية إسرائيلية من مخلّفات المسلحين".

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