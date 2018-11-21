قوات الدرك التركية ضبطن 481 مهاجرا غير قانوني في أدرنة

أفادت معلومات صحفية بأن "قوات الدرك ضبطت 481 مهاجرا غير قانوني في ولاية أدرنة الحدودية مع بلغاريا واليونان"، مشيرةً إلى أن "قوات الدرك وخلال قيامها بأعمالها الدورية، ضبطت في ريف الولاية 481 مهاجرا كانوا يستعدون للعبور إلى خارج تركيا بصورة غير قانونية".
وأشارت إلى أن "المهاجرين يحملون جنسيات إريتريا، وأفغانستان، وفلسطين، ومصر، وبنغلادش ونيجيريا، والجزائر، وليبيا".
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