قوات الدرك التركية ضبطن 481 مهاجرا غير قانوني في أدرنة

أفادت معلومات ​صحفية​ بأن "قوات الدرك ضبطت 481 مهاجرا غير قانوني في ولاية أدرنة الحدودية مع ​بلغاريا​ و​اليونان​"، مشيرةً إلى أن "قوات الدرك وخلال قيامها بأعمالها الدورية، ضبطت في ريف الولاية 481 مهاجرا كانوا يستعدون للعبور إلى خارج ​تركيا​ بصورة غير قانونية".

وأشارت إلى أن "​المهاجرين​ يحملون جنسيات إريتريا، و​أفغانستان​، و​فلسطين​، ومصر، و​بنغلادش​ و​نيجيريا​، و​الجزائر​، و​ليبيا​".