الرئيس السوداني: هناك إرادة سياسية قوية لتنفيذ الاتفاقيات مع تركيا

أكد الرئيس ​السودان​ي ​عمر البشير​ "وجود إرادة سياسية قوية ضامنة لتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه بين السودان و​تركيا​"، مشدداً على "عمق العلاقات السودانية التركية واستراتيجيتها التي تعززها روابط الدين والتاريخ المشترك".

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