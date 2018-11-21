ظريف: الحلم الاميركي باجتثاث الشعب الايراني لن يتحقق ابدا

اكد وزير الخارجية الايراني ​محمد جواد ظريف​ ان "حلم المتطرفين الاميركيين وعلى راسهم ​دونالد ترامب​ باجتثاث الشعب الايراني لن يتحقق ابدا"، مشيراً إلى أن "الشعب يعني الجماهير التي تشكل ذلك الشعب لذا فان وصف دونالد ترامب للشعب الايراني بانه شعب ارهابي مؤشر الى عدائه للشعب الايراني كله ويكشف السبب الحقيقي وراء استهدافه لهم باجراءات حظر غير قانونية الا ان حلم متطرفي ​اميركا​ لاجتثاث الشعب الايراني لن يتحقق ابدا".

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