لافروف: خروج واشنطن من معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى يستوجب الرد

أكد وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​ أن "نية ​واشنطن​ الانسحاب من معاهدة إزالة ​الصواريخ​ متوسطة وقصيرة المدى تخلق تحديات أمنية ل​روسيا​ وبيلاروس، وتستوجب ردا على مختلف المستويات".

ولفت إلى "أننا أعربنا عن قلقنا إزاء تصاعد التوتر في القارة الأوروبية بفعل ازدياد النشاط العسكري لحلف ​الناتو​ بالقرب من حدودنا، وكذلك بفعل إعلان واشنطن نيتها الانسحاب من معاهدة إزالة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى"، مشيراً إلى أنه "لا شك أن ذلك يخلق تحديات لأمننا، تستوجب ردا مناسبا على مستوى دولتنا الموحدة إضافة إلى مستوى منظمة ​معاهدة الأمن الجماعي​".

وقرر الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ الشهر الماضي الانسحاب من المعاهدة المذكورة مع روسيا، بذريعة أن ​موسكو​ لا تلتزم ببنودها، وأن المعاهدة لا تشمل ​الصين​ مع قوتها الصاروخية المتزايدة.