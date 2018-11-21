المبعوث الأميركي إلى سوريا: الأسد أخطر على سوريا من أي أحد

أكد المبعوث الأميركي إلى ​سوريا​ ​جيمس جيفري​ "اننا نريد أن تكون سوريا بسلام مع نفسها ومع جيرانها"، مشيراً إلى أن "​موسكو​ ودمشق دمرتا سوريا لمحاربة المعارضيين للرئيس السوري ​بشار الأسد​"، معبتراً أن "الرئيس السوري أخطر على سوريا من أي أحد".

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