16 ألف ساعة بث.. "التعبئة والإحصاء" يصدر بيانًا بمؤشرات "الوطنية للإعلام"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مصراوي:
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الأربعاء، بيانًا صحفيًا بمناسبة اليوم العالمي للتليفزيون - الموافق 21 نوفمبر من كل عام.
وتضمن البيان الصحفي للجهاز المركزي، أهم المؤشرات الإحصائية عن الهيئة الوطنية للإعلام، والتي جاء فيها:
- بلوغ إجمالي عدد ساعات البث المرئي لكافة قنوات التليفزيون "القنوات الرئيسية – الفضائية المصرية – القنوات الإقليمية – قنوات النيل المتخصصة – القنوات الإخبارية"، 169.3 ألف ساعة عام 2017/2018 مـقــابل 173.2 ألف ساعة عام 2016/2017 بنسبة انخفاض قدرها 2.2 % بسبب توقف بث قناة التعليم العالي.
فيما احتل المجـال الاجتماعي النـصيب الأكبر في عـدد ساعات الإرسال عام 2017/2018، وبلغ 39037 ساعة بنسبة 23.1 % من إجمالي عدد الساعات بمتوسط 107 ساعة يومياً يليه المجال السياسي بعدد ساعات 24600 ساعة بنسبة 14.5 % بمتوسط 67.4 ساعة يوميًا يليه المجال الترفيهي بعـدد ساعـات 23603 ساعة بنسبة 13.9% بمتوسط 64.7 ساعة يومياً.
كما بلغ المتوسط اليومي لساعات البث المرئي للقنوات الرئيسية والإقليمية "الأولى، الثانية، القاهرة، القنال، الإسكندرية، الدلتا، الصعـيد، طـيبة"، 152 ساعة يـومياً عام 2017/2018.
بينما بلغ عدد ساعات بث قطاع التليفزيون "الرئيسية/ الفضائية"، "القناة الأولى – الثانية – الفضائية المصرية - الفضائية الموجهة لأمريكا" 34.7 ألف ساعة عام 2017/2018، وهو نفس عدد الساعات للعام السابق 2016/2017.
وذكر البيان بلوغ عدد ساعات البث المرئي لقطاع القنوات الإقليمية "القاهرة – القنال – الإسكندرية – الدلتا – الصعيد– طيبة"، 38247 ساعة عام 2017/2018 مقابل 38437 ساعة عام 2016/2017 بنسبة انخفاض قدرها 0.5%، فيما بلغ عدد ساعات البث المرئي لقناة القاهرة 6784 ساعة عام 2017/2018 مقابل 6761 ساعة عام 2016/2017 بنسبة زيادة قدرها 0.3 %.
وجاء في البيان، بلوغ عدد ساعات بث الخدمات الإخبارية (قناة مصر الإخبارية – النيل الدولية – إذاعة الأخبار - راديو مصر) 26280 ساعة عام 2017/2018، وتتضمن عدد ساعات الإرسال 8760 ساعة خاصة بالبث المسموع لراديو مصر.
بينما بلغ إجمالي ساعات بث قطاع قنوات النيل المتخصصة (دراما – سبورت – لايف – سينما – كوميدي – الأسرة والطفل – الثقافية– القناة التعليمية – ماسبيرو زمان) 78840 ساعة خلال عام 2017/2018 مقابل 82472 ساعة، وبالنسبة للعام 2016/2017 تم انخفاض النسبة بقدر4.4%.
فيما بلغ المجال الاجتماعي أعلى نسبة عدد ساعات البث المرئي بقطاع قنوات النيل المتخصصة عام 2017/2018، حيث بلغ 22665 ساعة بنسبة 28.8% من إجمالي عدد ساعات الإرسال يليه المجال الترفيهي 16213 ساعة بنسبة 20.6%.
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