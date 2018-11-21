وزير العدل يغادر إلى السودان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

غادر المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل، الأربعاء، مطار القاهرة متجهًا إلى السودان للمشاركة في اجتماعات الدورة الـ 34 لمجلس وزراء العدل العرب التي تعقد في العاصمة السودانية الخرطوم.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إنه تم إنهاء إجراءات سفر وزير العدل والوفد الموافق له من استراحة كبار الزوار على متن الطائرة المصرية المتجهة للخرطوم.

ويناقش مجلس وزراء العدل العرب، العديد من بينها الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والبند الخاص بتوحيد التشريعات العربية، والاتفاقية العربية للاجئين، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.