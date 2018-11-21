لماذا تراجع وزير التعليم الإسرائيلي عن الاستقالة من حكومة نتنياهو؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بسمة باهر:

كشف الكاتب الإسرائيلي يشاى هولاندر، عن سر تراجع وزير التعليم الإسرائيلي نفتالي بينيت عن الاستقالة من حكومة بنيامبن نتنياهو.

وقال هولاندر في مقاله بصحيفة "ماكور ريشون"، إن بينيت يعتقد أنه ستكون لديه فرصة على المدى الطويل لتولى حقيبة الدفاع التي يرغب بها.

وأضاف الكاتب الإسرائيلي "وضع بينيت هدفه الاستراتيجي الحقيقى على الطاولة وهو مكتب وزير الدفاع، وليس من الواضح إذا كان بينيت اعتقد أنه سينجح أم لا فإن نتنياهو معالج سياسى وكلا من الجانبين يلعبان لعبة بوكر قوية حتى آخر لحظة ".

وتابع "عندما ألقى نتنياهو مسؤولية حل الحكومة على رئيس البيت اليهودي، تمعن بينيت في التفكير مرة أخرى في الخريطة السياسية والإمكانيات التي بحوزته والتوازن والخسارة وإعادة حساب المسار، وتبين له أنه في الجولة الحالية لا توجد أي فرصة أن يمنحه نتنياهو حقيبة الدفاع ، بالإضافة إلى أنه سيواجه اتهامات بإسقاط حكومة اليمين لذا فتراجع عن الاستقالة".

وثبل أيام، قدم وزير الدفاع الإسرئيلي، أفيجدور لبيرمان استقالته احتجاجا على قبول حكومة الاحتلال الهدنة مع حماس، بعد وساطة مصرية.