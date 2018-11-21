ياسر قورة: "أبوشقة" رفض دراسة التظلم وطالب بالتصعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

اعتذر المهندس ياسر قورة، أحد المتظلمين من نتائج انتخابات حزب الوفد، للوفديين لعدم عقد المؤتمر الصحفي اليوم بالحزب.

وأضاف، في كلمته بالمؤتمر الصحفي، للمتظلمين من نتائج انتخابات الحزب، أن المجموعة تقدمت بطلب لعقد المؤتمر بالحزب لكنه قوبل بالرفض، متابعًا: "فوجئنا بأن رئيس الحزب طلب تصعيد الموقف بدلا من دراسة التظلم داخل الحزب بل طالب باللجوء للقضاء".

وقال: "يجب الفصل بين تبكير انتخابات الهيئة العليا والحل، وبالتالي الهيئة العليا الجديدة لا تعقد إلا بعد انتهاء العليا الحالية في مايو ٢٠١٩".

وأوضح أن التظلم جاء بناءً على خطأ مادي في الأصوات، منتقدا إشراب المجلس القومي لحقوق الإنسان على الانتخابات، بدلًا من لجنة قضائية.

وكانت مجموعة من أعضاء الهيئة العليا السابقة للحزب، أعلنت اعتراضها على نتائج الانتخابات التي جرت في التاسع من نوفمبر الجاري.

كما طالب الخاسرون في الانتخابات بوقف اعتماد نتيجة الانتخابات وتجميد عمل الهيئة العليا الجديدة، ولكن رفض الحزب استلام تظلمهم الذي تقدموا به الأمر الذي دفعهم لإخطار الحزب بشكل قانوني على يد محضر من المحكمة.