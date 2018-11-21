الأزهر يدين استهداف احتفالية للمولد النبوي الشريف بأفغانستان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى:

أدان الأزهرُ الشريف، بشِدّةٍ، التفجيرَ الإرهابيَّ، الذي استهدف احتفالًا بذِكرى المَولِد النبوي الشريف، في العاصمة الأفغانية "كابول"، أمسِ الثلاثاء؛ ما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا والمُصابين.

وأكّد الأزهر في بيان له الأربعاء، أن مثل هذه التفجيرات الإرهابية تتعارَض مع تعاليمِ الأديان والقيَم الإنسانية والمَواثيقِ الدولية؛ الأمر الذي يوجِبُ تَضافُرَ الجهودِ للقضاء على عصابات الإرهاب التي تُرَوِّعُ الآمِنين، وتَسفك الدماءَ المعصومة.

وتقدّم الأزهرُ الشريف بخالصِ العزاء والمواساة لأفغانستان؛ رئيسًا وحكومةً وشعبًا، ولأُسر الضحايا، سائلًا المَولى -عَزَّ وجَلَّ- أن يتغمّدَهم بواسعِ رحمتِه، وأن يَمُنَّ على المُصابين بالشفاء العاجل.