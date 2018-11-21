قطع مياه الشرب عن منطقة سموحة بالإسكندرية لمدة 36 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:
أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، عن ضعف وقطع مياه الشرب عن منطقة سموحة شرقي المحافظة، غدا، بدءا من الساعة العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساء الجمعة المقبل، لمدة 36 ساعة.
وأفاد بيان صادر عن شركة مياه الشرب بالمحافظة، مساء اليوم الأربعاء، أنه سيتم قطع المياه عن شوارع" 38، والنقل والهندسة، والريادة" بمنطقة سموحة.
وأوضحت الشركة أن قطع المياه يرجع لبدء أعمال الإحلال والتجديد بخط 1000 ممل، مشيرة إلى توفير تنكات متنقلة لتوفير المياه لقاطني تلك المناطق من خلال الاتصال بالخط الساخن 125.
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