محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
قال اللواء محمد إبراهيم، عضو الهيئة العليا الخاسرة لحزب الوفد، إنهم لم يكونوا يتمنون الوصول إلى هذه المرحلة أو التشهير بحزب الوفد.
وأضاف إبراهيم، خلال مؤتمر صحفي، أن المجموعة طالبت المستشار بهاء أبو شقة، رئيس الحزب، بالجلوس معهم لكنه رفض.
وتابع: "أرسلنا إعلانًا رسميًا من خلال المحكمة للحزب، وليس أمامنا سوى الرأي العام الوفدي، ونراهن عليه بشكل رئيسي".
شكرا لقرائتكم خبر عن عضو "عليا الوفد" الخاسر بالانتخابات: طالبنا "أبوشقة" بالجلوس معنا ورفض على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة مصراوى وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي مصراوى ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .