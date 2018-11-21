عضو "عليا الوفد" الخاسر بالانتخابات: طالبنا "أبوشقة" بالجلوس معنا ورفض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال اللواء محمد إبراهيم، عضو الهيئة العليا الخاسرة لحزب الوفد، إنهم لم يكونوا يتمنون الوصول إلى هذه المرحلة أو التشهير بحزب الوفد.

وأضاف إبراهيم، خلال مؤتمر صحفي، أن المجموعة طالبت المستشار بهاء أبو شقة، رئيس الحزب، بالجلوس معهم لكنه رفض.

وتابع: "أرسلنا إعلانًا رسميًا من خلال المحكمة للحزب، وليس أمامنا سوى الرأي العام الوفدي، ونراهن عليه بشكل رئيسي".