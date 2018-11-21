الأحد.. المتحف المصري يحتفل باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:
ينظم المتحف المصري بالتحرير، الأحد المقبل، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة في تمام الحادية عشر صباحًا، في إطار احتفالات المتحف بالمناسبات القومية والعالمية.
وقالت صباح عبد الرازق، مدير عام المتحف، إن الاحتفالية تتضمن تنظيم محاضرة عن كيفية التغلب على العنف ضد المرأة، تقدمها الدكتور نهاد شوقي، ويعقب المحاضرة مناقشة أوجه العنف المحتمل أن تتعرض له المرأة وكيفية مواجهته.
وأضافت عبدالرازق، في بيان اليوم، أن أمناء المتحف سيصطحبون الزائرين في جولات إرشادية خاصة تركز على إبراز دور المرأة في المجتمع المصري القديم ونماذج تكرميها تحت عنوان "المرأة المصرية".
وأوضحت، إجراء عرض مسرحي على هامش الاحتفالية يتناول أهمية دور المرأة في المجتمع المصري من تقديم إدارة منشأة ناصر التعليمية.
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